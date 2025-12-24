Зампред Совбеза Медведев назвал украинцев пушечным мясом для Европы

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал украинцев пушечным мясом для Европы. Своим видением он поделился в статье «Как англосаксы вскормили украинский национализм после Второй мировой войны» для журнала «Родина».

По мнению Медведева, украинский народ сейчас стал заложником идей европейских держав. «Он стал "пушечным мясом" европейской цивилизации, заложником культа смерти в форме фейкового "голодомора", "проводником глорификации садизма и возвеличивания военных преступников"», — написал бывший президент России в своей статье.

Медведев напомнил, что голодомор стал одной из главных политико-пропагандистских мистификаций XX-XXI веков, истоки которой — в США. Зампред Совбеза уверен, что ее целью сначала было расчеловечить СССР, изобразить его кровожадным.

До этого Медведев назвал воровским сходняком саммит Евросоюза.

На нем Евросоюз решил предоставить Украине кредит в размере 90 миллиардов евро, основанный на бюджете ЕС и потенциально подлежащий возмещению за счет российских активов.