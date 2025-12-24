Реклама

Наука и техника
13:48, 24 декабря 2025Наука и техника

Молочный продукт неожиданно связали со снижением уровня сахара в крови

F&F: Экзосомы из верблюжьего молока могут снижать уровень сахара в крови
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Экзосомы из верблюжьего молока могут снижать уровень сахара в крови и улучшать обмен веществ при диабете, показало исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F). Экзосомы — это микроскопические мембранные пузырьки, которые естественным образом выделяются клетками и служат «переносчиками» биологически активных молекул, влияя на работу других клеток и органов.

В эксперименте на мышах с диабетом, вызванным высокожировой диетой и стрептозотоцином, ученые обнаружили, что экзосомы верблюжьего молока заметно снижали уровень глюкозы в крови. На их фоне улучшался липидный обмен, уменьшались признаки повреждения печени, а запасы гликогена в печеночной ткани увеличивались. Одновременно подавлялся глюконеогенез — процесс, при котором печень начинает активно производить глюкозу, усугубляя гипергликемию при диабете.

Ключевым механизмом действия оказалось восстановление активности митохондриального комплекса I в печени — важного элемента клеточного энергообмена, нарушение которого связано с инсулинорезистентностью и метаболическими сбоями. Кроме того, экзосомы вызывали выраженные изменения в составе метаболитов печени и перестраивали кишечную микробиоту, что дополнительно влияло на регуляцию сахара и жирового обмена.

Авторы подчеркивают, что полученные данные указывают на системный характер действия экзосом верблюжьего молока и позволяют рассматривать их как перспективный компонент функционального питания для профилактики и коррекции диабета. При этом исследователи отдельно отмечают: прежде чем говорить о применении у людей, необходимы клинические испытания.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление жирных сортов сыра и сливок связано с более низким риском деменции.

