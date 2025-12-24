Реклама

Экономика
15:19, 24 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили о метели и гололеде

МЧС: В ночь на 26 декабря в Москве ожидается метель и гололед
Виктория Клабукова

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Ночь на пятницу, 26 декабря, будет ненастной. О погодной обстановке москвичей в Telegram-канале предупреждает пресс-служба столичного главка МЧС России.

Под конец рабочей недели погода в Москве испортится. В ночные и утренние часы синоптики прогнозируют в городе метель и усиление ветра до 15 метров в секунду. На дорогах образуется гололед, возможно налипание мокрого снега, предостерегают в экстренных службах. Москвичам советуют припарковать автомобили в безопасных местах и не совершать резких маневров за рулем. Пешеходам рекомендуют обходить стороной рекламные щиты и шаткие сооружения.

Минувшая ночь стала для москвичей самой холодной с начала зимы. В ночь на среду, 24 декабря, температура на базовой столичной метеостанции ВДНХ опустилась до минус 16,4 градуса. При этом в подмосковных Черустях, где традиционно фиксируют самые низкие температурные показатели, столбики термометров опустились до отметки в минус 23,7 градуса. Рекорд, однако, остается за 1892 годом — тогда температура в городе упала до минус 37,3 градуса.

