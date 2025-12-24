Реклама

05:05, 24 декабря 2025Россия

На месте взрыва в Москве заметили подозрительного мужчину в маске

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Подозрительный мужчина в маске и капюшоне мог ждать сотрудников ДПС перед подрывом полицейской машины в Москве. Об этом рассказал очевидец в беседе с Telegram-каналом SHOT.

По его словам, что примерно в 01:15 он приехал домой на улицу Елецкая. В этот момент около полицейской «Шкоды» ходил подозрительный человек в маске и капюшоне.

Очевидец отметил, что мужчина заглядывал в припаркованные авто. В 01:30 местный житель услышал сильный взрыв и, когда вышел на улицу, обнаружил побитый автомобиль и оцепление на месте трагедии.

Несколько взрывов прогремело на месте, где ранее на парковке взорвали автомобиль российского генерала Фанила Сарварова. Жители столичного Орехово-Борисово сообщили, что слышали минимум два громких звука на улице Елецкая.

