01:14, 24 декабря 2025Бывший СССР

На Украине заявили о взятии Грабовского российскими военными

Deep State: ВС России взяли под контроль село Грабовское в Сумской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Грабовское в Сумской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

23 декабря Вооруженные силы Украины сообщили, что около сотни российских военных зашли в село, пишет «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что танки ВСУ попытались прорваться в Красноармейск Донецкой народной республики.

До этого стало известно, что российские войска начали зачистку Димитрова. Кроме того, отмечалось, что армия России ведет бои за Гришино, а ситуация на данном участке фронта для ВСУ лишь ухудшается.

