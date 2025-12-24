На Украине заявили о взятии Грабовского российскими военными

Deep State: ВС России взяли под контроль село Грабовское в Сумской области

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль село Грабовское в Сумской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект Deep State в Telegram.

23 декабря Вооруженные силы Украины сообщили, что около сотни российских военных зашли в село, пишет «Страна.ua».

Ранее сообщалось, что танки ВСУ попытались прорваться в Красноармейск Донецкой народной республики.

До этого стало известно, что российские войска начали зачистку Димитрова. Кроме того, отмечалось, что армия России ведет бои за Гришино, а ситуация на данном участке фронта для ВСУ лишь ухудшается.