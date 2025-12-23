Военкоры сообщили о попытке прорыва ВСУ в Красноармейск

«РВ»: Танки ВСУ попытались прорваться в Красноармейск

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что в попытке прорыва участвовал 425-ый полк «Скала», в том числе танки Abrams. Операторы дронов группировки войск «Центр» зафиксировали продвижение противника и атаковали колонну.

«Спрыгнувшая с горящих машин пехота ВСУ пыталась спрятаться в канавах, ямах, подвалах и других норах», — говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких часов бойцы ВСУ были зачищены российскими штурмовиками и FPV-дронами.

Ранее стало известно, что российские войска начали зачистку Димитрова. Кроме того, отмечалось, что армия России ведет бои за Гришино, а ситуация на данном участке фронта для ВСУ лишь ухудшается.