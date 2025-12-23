Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:05, 23 декабря 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о попытке прорыва ВСУ в Красноармейск

«РВ»: Танки ВСУ попытались прорваться в Красноармейск
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: YI-CHIN LEE / Reuters

Танки Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались прорваться в Красноармейск Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что в попытке прорыва участвовал 425-ый полк «Скала», в том числе танки Abrams. Операторы дронов группировки войск «Центр» зафиксировали продвижение противника и атаковали колонну.

«Спрыгнувшая с горящих машин пехота ВСУ пыталась спрятаться в канавах, ямах, подвалах и других норах», — говорится в сообщении.

В течение следующих нескольких часов бойцы ВСУ были зачищены российскими штурмовиками и FPV-дронами.

Ранее стало известно, что российские войска начали зачистку Димитрова. Кроме того, отмечалось, что армия России ведет бои за Гришино, а ситуация на данном участке фронта для ВСУ лишь ухудшается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии. На борту находились еще четыре человека. Что известно о происшествии?

    Налоговая тотально взялась за простых россиян

    В России в одной сфере скрытно появилась «огромная армия»

    Арестович предупредил о последствиях в случае победы Зеленского на выборах

    Стало известно о гибели всех пассажиров разбившегося у Анкары самолета

    Оценены шансы «Динамо» выиграть трофей с новым тренером

    Украинский БПЛА попал в жилую многоэтажку в Донецке

    Глава МВД Турции подтвердил обнаружение обломков самолета с ливийской делегацией

    В Ливии подтвердили гибель в Турции начальника Генштаба ВС

    Россиянам напомнили о повышении штрафов за навязывание допуслуг

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok