Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:35, 23 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о зачистке Димитрова

ВС России продолжают зачистку Димитрова близ Красноармейска
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации зачищают Димитров (украинское название — Мирноград) близ Красноармейска. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики зачищают Мирноград», — отмечает источник канала.

По его словам, российские подразделения, помимо этого, ведут активные бои в районе Гришино, а ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении продолжает ухудшаться.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной рассказал, что обстановка в Димитрове ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое и начали операции на западном направлении самого города.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Гарри Каспаров заочно арестован. Он и Ходорковский проходят по делу о попытке захвата власти в России

    Найдено «новое золото» России

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Медведев поздравил Алиева

    В ЕС анонсировали введение санкций против Белоруссии из-за шаров

    В России оценили планы Трампа по созданию «золотого» флота

    67-летняя Мадонна без макияжа отметила Хануку с 29-летним возлюбленным

    Российская певица назвала Долину посмешищем

    Сборная России по плаванию будет готовиться к Олимпиаде в США

    Названы самые продаваемые версии Lada Iskra

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok