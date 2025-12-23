ВС России продолжают зачистку Димитрова близ Красноармейска

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации зачищают Димитров (украинское название — Мирноград) близ Красноармейска. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики зачищают Мирноград», — отмечает источник канала.

По его словам, российские подразделения, помимо этого, ведут активные бои в районе Гришино, а ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении продолжает ухудшаться.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной рассказал, что обстановка в Димитрове ухудшается с каждым часом и «катится к печальному финалу». Он подтвердил, что для украинских войск ситуация стала критической после того, как ВС РФ установили контроль над селом Светлое и начали операции на западном направлении самого города.