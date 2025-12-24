Реклама

Экономика
05:47, 24 декабря 2025

Названа дата появления самого крупного Солнца

Московский планетарий: Землю 3 января будет освещать самое крупное в году Солнце
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Самое крупное Солнце будет освещать Землю 3 января 2026 года в 20:15 по московскому времени, тогда планета подойдет к звезде на минимальное расстояние. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского планетария.

Расстояние между Землей и Солнцем в это время составит 147 099 586,2593 километра (0,9833 а.е.).

«А видимый диаметр Солнца — наибольший в 2026 году (32 угловые минуты 35 секунд)», — добавили в планетарии.

Лучше всего разницу между диаметрами январского и июльского (когда дистанция максимальная — прим. «Ленты.ру») Солнца будет видно на профессиональных фотографиях, помещенных рядом.

Однако астрономы предупреждают, что при наблюдении за Солнцем и фотографировании без специальных фильтров можно получить ожоги глаз.

«Нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением солнечного фильтра», — заключили в планетарии.

Ранее у петербургской реки Карповка началась зимняя «зажировка», на поверхности водоема образовалось «ледяное сало».

