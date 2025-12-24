Реклама

10:36, 24 декабря 2025Культура

Невеста Лепса заступилась за Долину

Невеста Лепса Аврора Киба назвала Ларису Долину выдающимся человеком
Ольга Коровина
Аврора Киба

Аврора Киба. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба заступилась за певицу Ларису Долину. Девушка высказалась об исполнительнице в выпуске «ШОРТС ШОУ», доступном на YouTube.

19-летняя Киба подчеркнула, что считает Долину выдающимся человеком «в плане музыки». «Этот человек максимально образованный, максимально воспитанный. Это маэстро в мире музыки», — уточнила она.

Невеста Лепса также прокомментировала конфликт между Долиной и блогером Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова), который произошел в 2021 году. Тогда артистка раскритиковала Карнавал, сказав, что она не умеет петь и не имеет музыкального образования. Киба заявила, что у Долиной есть четкая позиция: «не умеешь — не пой», которую разделяет и сама девушка. Строгость певицы по отношению к молодой коллеге Киба объяснила тем, что она «из старой гвардии».

«Я реально считаю искренне, что каждый должен оставаться на своем месте. Если ты не умеешь петь, то не пой», — заключила Киба.

После конфликта с Карнавал Долина заявила, что помогла бы ей получить музыкальное образование. Артистка рассказала, что через полгода после инцидента блогер изменилась в лучшую сторону и захотела научиться петь. По ее словам, Карнавал стала совершенно другой — чистой и улыбающейся.

