Невеста Лепса заступилась за Долину

Невеста Лепса Аврора Киба назвала Ларису Долину выдающимся человеком

Невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба заступилась за певицу Ларису Долину. Девушка высказалась об исполнительнице в выпуске «ШОРТС ШОУ», доступном на YouTube.

19-летняя Киба подчеркнула, что считает Долину выдающимся человеком «в плане музыки». «Этот человек максимально образованный, максимально воспитанный. Это маэстро в мире музыки», — уточнила она.

Невеста Лепса также прокомментировала конфликт между Долиной и блогером Валей Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова), который произошел в 2021 году. Тогда артистка раскритиковала Карнавал, сказав, что она не умеет петь и не имеет музыкального образования. Киба заявила, что у Долиной есть четкая позиция: «не умеешь — не пой», которую разделяет и сама девушка. Строгость певицы по отношению к молодой коллеге Киба объяснила тем, что она «из старой гвардии».

«Я реально считаю искренне, что каждый должен оставаться на своем месте. Если ты не умеешь петь, то не пой», — заключила Киба.

После конфликта с Карнавал Долина заявила, что помогла бы ей получить музыкальное образование. Артистка рассказала, что через полгода после инцидента блогер изменилась в лучшую сторону и захотела научиться петь. По ее словам, Карнавал стала совершенно другой — чистой и улыбающейся.