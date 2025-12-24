Реклама

18:12, 24 декабря 2025

Подруги Сидни Суини возмутились ее откровенным нарядами на красных дорожках

Radar Online: Подруги Сидни Суини призвали ее прикрыть грудь на красных дорожках
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Подруги американской актрисы Сидни Суини возмутились ее откровенным нарядами на красных дорожках. Об этом пишет Radar Online.

Инсайдер из окружения звезды «Эйфории» рассказал, что близкие обеспокоены ее карьерой. По его словам, они считают, что Голливуд в дальнейшем станет воспринимать Суини как «блондинку-пустышку» из-за вызывающих образов, которые в последнее время она часто показывает публике. «Они знают, насколько она талантлива, и боятся, что из-за постоянной демонстрации тела ее загоняют в рамки ролей, где на первом месте стоит внешность», — объяснил собеседник портала.

Кроме того, источник отметил, что подруги актрисы буквально призвали ее прикрыть грудь. «Создается впечатление, что ей больше нечего показывать, демонстрируя декольте. Она как будто уже заслужила свое место», — подчеркнул он.

Ранее Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair.

