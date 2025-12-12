Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

Актриса Сидни Суини заявила в интервью Vanity Fair, что не делала пластику груди

Американская актриса Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Коллега по фильму «Горничная» Аманда Сейфред поинтересовалась у артистки, корректировала ли она свою внешность хирургическим путем. «В последнее время всех волнует одна деталь, и я просто обязана спросить: "У тебя настоящая грудь?"» — заявила она.

В свою очередь, Суини опровергла слухи, указав, что сохранила натуральную привлекательность. «Да [грудь настоящая], я нигде не делала никакую пластику», — отметила знаменитость. В свою очередь, полиграф подтвердил, что она не врет.

