17:36, 12 декабря 2025Ценности

Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи

Актриса Сидни Суини заявила в интервью Vanity Fair, что не делала пластику груди
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Сидни Суини раскрыла правду о своей груди во время теста на детекторе лжи в рамках интервью для журнала Vanity Fair. Соответствующее видео доступно на YouTube.

Коллега по фильму «Горничная» Аманда Сейфред поинтересовалась у артистки, корректировала ли она свою внешность хирургическим путем. «В последнее время всех волнует одна деталь, и я просто обязана спросить: "У тебя настоящая грудь?"» — заявила она.

В свою очередь, Суини опровергла слухи, указав, что сохранила натуральную привлекательность. «Да [грудь настоящая], я нигде не делала никакую пластику», — отметила знаменитость. В свою очередь, полиграф подтвердил, что она не врет.

Ранее в декабре Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане.

