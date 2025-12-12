Реклама

Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане

Актриса Сидни Суини в купальнике с глубоким декольте поплавала в чане
Карина Черных
Карина Черных
Сидни Суини (слева)

Сидни Суини (слева). Фото: @tolkalinaliuba

Американская актриса Сидни Суини опубликовала фото в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя знаменитость снялась в черном купальнике с глубоким декольте, плавая в чане с подругой. При этом она продемонстрировала фигуру. Кроме того, звезда распустила светлые волосы и нанесла на лицо голубую маску.

Ранее в декабре Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала. 28-летняя знаменитость позировала вместе с боксершей Кристи Мартин в издании Sports Illustrated. На одном из кадров артистка позировала, сидя на табурете в углу ринга с широко разведенными в стороны ногами.

