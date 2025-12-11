Актриса Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала Sports Illustrated

Американская актриса Сидни Суини в откровенном виде снялась для журнала Sports Illustrated. Соответствующий материал появился на сайте издания.

28-летняя знаменитость снялась вместе с боксершей Кристи Мартин, роль которой исполнила в фильме «Кристи». На одном из кадров артистка позировала, сидя на табурете в углу ринга с широко разведенными в стороны ногами.

При этом Суини надела боксерские кроссовки и шорты с изображением флага США, а также белую майку с глубоким декольте, которое обнажало часть ее груди.

Ранее в декабре Сидни Суини опубликовала фото топлес.