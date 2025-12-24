Реклама

14:53, 24 декабря 2025Россия

Путин прибыл в Дом правительства

Путин прибыл в Дом правительства для встречи с министрами
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин в среду, 24 декабря, прибыл в Дом правительства для предновогодней встречи с министрами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о традиционной встрече главы государства с кабинетом министров, которая ежегодно проходит в конце декабря.

На ней президент, в частности, обсудит с правительством итоги 2025 года и задачи на 2026-й, а также поздравит собравшихся с наступающими праздниками.

Ранее сообщалось, что Путин посетил Совет Федерации. Глава государства поблагодарил парламентариев за завершение осенней сессии с хорошим результатом.

