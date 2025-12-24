Путин прибыл в Совфед

Путин прибыл в Совет Федерации для выступления

Президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации для выступления. Об этом сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.

«Парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом», — сказал глава государства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы чувствуют внимание к своей деятельности и поддержку со стороны президента.

Ранее стало известно, что Владимир Путин счел работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной. Отмечается, что президент принял в Кремле спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Они обсудили итоги работы депутатов.