Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:22, 24 декабря 2025Россия

Путин прибыл в Совфед

Путин прибыл в Совет Федерации для выступления
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прибыл в Совет Федерации для выступления. Об этом сообщает Telegram-канал верхней палаты парламента.

«Парламент России, обе его палаты завершают осеннюю сессию с хорошим результатом», — сказал глава государства.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что сенаторы чувствуют внимание к своей деятельности и поддержку со стороны президента.

Ранее стало известно, что Владимир Путин счел работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной. Отмечается, что президент принял в Кремле спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Они обсудили итоги работы депутатов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

    Стало известно об ответе Москвы на ограничения в выдаче виз со стороны Вашингтона

    Путин заявил об окончании моратория на штрафы для застройщиков

    Путин призвал вывести российскую экономику на новый уровень

    Роднина прокомментировала возвращение Камилы Валиевой фразой «ой, я вас умоляю»

    На Украине объяснили требование Зеленского по созданию свободной экономической зоны

    Плющенко рассказал о многомиллионных тратах на избитую матерью ученицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok