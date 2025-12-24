Путин высказался о работе Госдумы

Президент России Владимир Путин счел работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной. Высказывание главы государства приводит РИА Новости.
Российский лидер накануне вечером принял в Кремле спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Они обсудили итоги деятельности депутатов.
Путин поблагодарил Володина за совместную работу.
Госдума в минувший вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.
До этого Володин рассказал, что у молодежи в России должна быть возможность учиться рабочим профессиям бесплатно.
Спикер нижней палаты парламента призвал увеличить бюджетные места, поскольку половина студентов в частных вузах или на платных факультетах учится на экономистов и юристов, хотя у работодателей «на них нет запроса».
В ноябре Госдума приняла законопроект, дающий возможность не сдавшим экзамены после девятого класса россиянам бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.