10:16, 24 декабря 2025Россия

Путин высказался о работе Госдумы

Путин счел работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной
Майя Назарова

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин счел работу Госдумы в осеннюю сессию боевой и результативной. Высказывание главы государства приводит РИА Новости.

Российский лидер накануне вечером принял в Кремле спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. Они обсудили итоги деятельности депутатов.

Путин поблагодарил Володина за совместную работу.

Госдума в минувший вторник провела заключительное пленарное заседание осенней сессии.

До этого Володин рассказал, что у молодежи в России должна быть возможность учиться рабочим профессиям бесплатно.

Спикер нижней палаты парламента призвал увеличить бюджетные места, поскольку половина студентов в частных вузах или на платных факультетах учится на экономистов и юристов, хотя у работодателей «на них нет запроса».

В ноябре Госдума приняла законопроект, дающий возможность не сдавшим экзамены после девятого класса россиянам бесплатно пройти профессиональное обучение по программам подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих.

