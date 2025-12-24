Путин высказался о росте цен в России

Путин заявил о замедлении инфляции в России

Темпы роста потребительских цен в России в последние несколько месяцев устойчиво замедляются. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Инфляция на внутреннем рынке, отметил глава государства, снижается, «несмотря на все вызовы». Это позволяет говорить о постепенной стабилизации ценовой ситуации в стране, констатировал Путин.

К началу зимы, согласно оценке Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента. К концу года, отметил Путин, темпы роста потребительских цен могут составить менее 6 процентов. Впрочем, даже в этом случае инфляция останется почти в 1,5 раза выше целевого показателя, установленного руководством Центробанка (ЦБ) на уровне 4 процентов.

Это обстоятельство помешало совету директоров регулятора перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. По итогам декабрьского заседания руководство ЦБ снизило ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов.

Дальнейшие шаги, как неоднократно отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина, будут во многом зависеть от динамики инфляции. Однако с большой долей вероятности ключевая ставка в 2026 году не опустится ниже 10 процентов, резюмировал зампред регулятора Алексей Заботкин.