Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 24 декабря 2025Экономика

Путин высказался о росте цен в России

Путин заявил о замедлении инфляции в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Темпы роста потребительских цен в России в последние несколько месяцев устойчиво замедляются. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Инфляция на внутреннем рынке, отметил глава государства, снижается, «несмотря на все вызовы». Это позволяет говорить о постепенной стабилизации ценовой ситуации в стране, констатировал Путин.

К началу зимы, согласно оценке Росстата, годовая инфляция в России замедлилась до 6,61 процента. К концу года, отметил Путин, темпы роста потребительских цен могут составить менее 6 процентов. Впрочем, даже в этом случае инфляция останется почти в 1,5 раза выше целевого показателя, установленного руководством Центробанка (ЦБ) на уровне 4 процентов.

Это обстоятельство помешало совету директоров регулятора перейти к более резкому смягчению денежно-кредитной политики. По итогам декабрьского заседания руководство ЦБ снизило ключевую ставку с 16,5 до 16 процентов.

Дальнейшие шаги, как неоднократно отмечала глава Банка России Эльвира Набиуллина, будут во многом зависеть от динамики инфляции. Однако с большой долей вероятности ключевая ставка в 2026 году не опустится ниже 10 процентов, резюмировал зампред регулятора Алексей Заботкин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В «Почте России» начались массовые увольнения. Тысячи сотрудников уходят из-за мизерных зарплат

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Российский пленный пообещал Зеленскому теплую встречу в Москве

    Раскрыто отношение России к озвученному Зеленским мирному плану из 20 пунктов

    Семья была искусана постельными клопами на рейсе и подала в суд на две авиакомпании

    Стало известно о планах ВСУ контратаковать в Красноармейске

    Москвичу разорвало желудок после коктейля с жидким азотом на корпоративе

    Два теракта предотвратили в российском регионе

    Uma2rman остались без новогодних заказов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok