Раненый медведь-шатун вышел к людям в российском регионе

В Хабаровском крае раненый медведь-шатун пришел в поселок

Раненый медведь-шатун вышел к людям в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищника заметили жители поселка Обор. По словам местным, зверь подходит прямо к жилым домам. Россияне также отмечают, что за медведем тянется кровавый след.

На данный момент информации о пострадавших от встречи со зверем нет, в поселок вызвали охотоведов.

