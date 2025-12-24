Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:18, 24 декабря 2025Россия

Раненый медведь-шатун вышел к людям в российском регионе

В Хабаровском крае раненый медведь-шатун пришел в поселок
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Раненый медведь-шатун вышел к людям в Хабаровском крае. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищника заметили жители поселка Обор. По словам местным, зверь подходит прямо к жилым домам. Россияне также отмечают, что за медведем тянется кровавый след.

На данный момент информации о пострадавших от встречи со зверем нет, в поселок вызвали охотоведов.

Ранее в районе Красной поляны в Сочи заметили медведя, который переворачивает мусорные баки и поедает их содержимое. По словам местных жителей, медведь регулярно появляется в районе села Эсто-Садок. Животное переворачивает мусорные баки, поедает то, что находится в них, и скрывается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Раскрыты детали переписки обвиненной в педофилии российской учительницы

    Опасность для россиян из-за клещей на праздничных елках оценили

    Наращивание военной мощи Китая сделало США уязвимыми

    Частный детектив назвал признаки супружеской измены

    Экс-аналитик ЦРУ сообщил Зеленскому плохие новости

    Алаудинов заявил о невозможности ВСУ использовать технику в Сумах

    Третий БПЛА сбили на подлете к Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok