09:11, 24 декабря 2025

Россиянам назвали полезное для суставов блюдо на новогоднем столе

Врач Степенский заявил, что селедка под шубой полезна для суставов
Мария Большакова
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач, кандидат медицинских наук Андрей Степенский посоветовал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» блюдо на новогоднем столе, которое может быть полезно для суставов. Выпуск с объяснением медика доступен на платформе «Смотрим».

Полезным для суставов блюдом Степенский назвал селедку под шубой. «Это тоже традиционное блюдо новогоднее. Но [в него нужно добавить] много селедки, много моркови, много свеклы и мало майонеза», — уточнил специалист.

Доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко объяснила, что в салате, приготовленном по такому рецепту, будет меньше калорий. Специалистка уточнила, что это снижает риск набрать лишний вес, который создает дополнительную нагрузку на суставы. Кроме того, в сельди содержатся полезные для костной ткани жиры.

Ранее Шаповаленко назвала продукты, защищающие от запоров. Таковыми она сочла сухофрукты и запеченные овощи.

