13:45, 24 декабря 2025Экономика

Объем выданных россиянам потребкредитов уменьшился

Портфель потребкредитов российских банков сократился в ноябре
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Портфель необеспеченных потребительских кредитов физлицам в прошлом месяце продолжил сокращаться, уменьшившись на 0,7 процента к уровням октября, когда он также упал (на 0,4 процента) и на 6,7 процента к ноябрю 2024 года, до 13,1 триллиона рублей. Об этом говорится в информационно-аналитическом материале ЦБ о развитии банковского сектора России, опубликованном на сайте регулятора.

Отмечается, что динамика фиксировалась «главным образом в сегменте кредитов наличными», а кредитные карты остаются востребованными благодаря льготному беспроцентному периоду, хотя некоторые банки в ноябре и сократили их выдачу. Последнее, в частности, коснулось заемщиков с высокой долговой нагрузкой, отметили в Центробанке.

В то же время портфель автокредитов банков в РФ продолжает расти, хотя темп роста и замедлился с 3 процентов в августе-октябре до 1,8 процента в ноябре, говорится в материалах.

Прибыль кредитных организаций при этом выросла в месячном выражении сразу на 27 процентов — с 310 до 394 миллиардов рублей.

