Росстандарт начнет проверку сертификатов на ввезенные машины

«Газета.Ru»: Росстандарт в 2026 году проведет масштабную проверку ОТТС и ОТШ

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 2026 году организует масштабную проверку. Ее целью станет оценка законности и корректности выдачи разрешительных документов для транспортных средств — Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрений типа шасси (ОТШ). Об этом сообщила «Газета.Ru», изучившая соответствующий заказ ведомства.

Указанные документы являются обязательными. Без них невозможны серийное производство машин, ввоз крупных партий транспорта в Россию и последующая официальная реализация.

Как указано в техническом задании Росстандарта, проверка призвана гарантировать соблюдение положений Технического регламента. Регулятор намерен установить, насколько правильно и обоснованно выдавались ОТТС и ОТШ, а также обнаружить возможные нарушения в деятельности сертифицирующих органов. Подобные нарушения могут привести к появлению в продаже продукции, не отвечающей обязательным нормам безопасности.

В рамках проверки будет проконтролирована работа испытательных лабораторий. Эксперты оценят, насколько точно они следуют процедурам, установленным Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» при проведении испытаний для получения одобрений.

Итоговые отчеты о проделанной работе планируется направлять в Росстандарт каждый квартал. Последние данные должны быть переданы до 15 декабря 2026 года включительно.

