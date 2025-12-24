Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:08, 24 декабря 2025Экономика

Росстандарт начнет проверку сертификатов на ввезенные машины

«Газета.Ru»: Росстандарт в 2026 году проведет масштабную проверку ОТТС и ОТШ
Марина Аверкина

Фото: humphery / Shutterstock / Fotodom

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) в 2026 году организует масштабную проверку. Ее целью станет оценка законности и корректности выдачи разрешительных документов для транспортных средств — Одобрений типа транспортного средства (ОТТС) и Одобрений типа шасси (ОТШ). Об этом сообщила «Газета.Ru», изучившая соответствующий заказ ведомства.

Указанные документы являются обязательными. Без них невозможны серийное производство машин, ввоз крупных партий транспорта в Россию и последующая официальная реализация.

Как указано в техническом задании Росстандарта, проверка призвана гарантировать соблюдение положений Технического регламента. Регулятор намерен установить, насколько правильно и обоснованно выдавались ОТТС и ОТШ, а также обнаружить возможные нарушения в деятельности сертифицирующих органов. Подобные нарушения могут привести к появлению в продаже продукции, не отвечающей обязательным нормам безопасности.

В рамках проверки будет проконтролирована работа испытательных лабораторий. Эксперты оценят, насколько точно они следуют процедурам, установленным Техническим регламентом «О безопасности колесных транспортных средств» при проведении испытаний для получения одобрений.

Итоговые отчеты о проделанной работе планируется направлять в Росстандарт каждый квартал. Последние данные должны быть переданы до 15 декабря 2026 года включительно.

Ранее стало известно, что российский официальный представитель марки Foton инициировал отзывную кампанию, которая затрагивает 3934 единицы техники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Россиянам дали совет по облегчению симптомов гонконгского гриппа

    В России дети вступились за уволенного директора школы

    Гоблин высказался о «массовом озверении» россиян из-за Долиной

    Российская биржа назвала свое сообщение ошибочным

    Москвичам придется тратить больше денег на красоту

    В ЕС допустили контроль США над Гренландией без единого выстрела

    Истерика на утреннике из-за раздачи конфет привела россиянина к задержанию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok