Путешествия
10:45, 24 декабря 2025Путешествия

Сбросившему сына под винты катера россиянину вынесли приговор в Таиланде

Сбросивший сына под катер россиянин получил 12,5 года тюрьмы в Таиланде
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: william casey / Shutterstock / Fotodom

Сбросившему 13-летнего сына под винты катера россиянину Артему Бугорскому вынесли приговор в Таиланде — он получил 12,5 года тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что суд провинции Пханга на юге азиатской страны признал мужчину виновным в непредумышленной расправе. Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали наличие у россиянина психического расстройства, которое усугубилось регулярным употреблением марихуаны.

Уточняется, что дозировки значительно превышали разрешенные в медицинских целях. «Психическое расстройство стало смягчающим обстоятельством. Максимальный срок за непредумышленное убийство по УК Таиланда составляет 15 лет», — пояснил источник.

О том, что россиянин сбросил сына на винты катера в Таиланде, стало известно 23 декабря. Сообщалось, что мальчик не выжил.

