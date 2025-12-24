Сбросившему сына под винты катера россиянину вынесли приговор в Таиланде

Сбросившему 13-летнего сына под винты катера россиянину Артему Бугорскому вынесли приговор в Таиланде — он получил 12,5 года тюрьмы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местной полиции.

Сообщается, что суд провинции Пханга на юге азиатской страны признал мужчину виновным в непредумышленной расправе. Результаты судебно-психиатрической экспертизы показали наличие у россиянина психического расстройства, которое усугубилось регулярным употреблением марихуаны.

Уточняется, что дозировки значительно превышали разрешенные в медицинских целях. «Психическое расстройство стало смягчающим обстоятельством. Максимальный срок за непредумышленное убийство по УК Таиланда составляет 15 лет», — пояснил источник.

О том, что россиянин сбросил сына на винты катера в Таиланде, стало известно 23 декабря. Сообщалось, что мальчик не выжил.