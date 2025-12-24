Экс-сотрудник СБУ заявил о неспособности Киева содержать армию в 800 тысяч военных

Экс-сотрудник СБУ Ступак: Киев не в силах содержать армию в 800 тысяч военных

Украина не в силах содержать армию численностью 800 тысяч военных, заявил экс-сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Ступак. Об этом пишет украинское издание «Новости. Live» в Telegram-канале.

По данным журналистов, численность армии Германии составляет 180 тысяч человек, а Польши — 200 тысяч.

«У нас не может быть 800 [тысяч], мы не можем в мирное время держать такую армию», — подчеркнул Ступак.

Ранее военный эксперт Алексей Живов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) имеют от 300 до 500 тысяч военнослужащих, в то время как у России, по словам президента Владимира Путина, 700 тысяч человек.