Бывший СССР
16:17, 19 декабря 2025Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт сравнил численность военнослужащих Украины и России в зоне СВО

Военный эксперт Живов: У ВСУ не более 500 тысяч человек в зоне СВО
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) имеют от 300 до 500 тысяч военнослужащих, в то время как у России, по словам президента Владимира Путина, 700 тысяч человек, заявил военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«По разным данным, у них сейчас от 300 до 500 тысяч военнослужащих в распоряжении, потому что там очень большое количество дезертиров и пропавших без вести», — сказал Живов.

Ранее Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, сообщил о том, что в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов. По словам главы государства, родившиеся в 90-х годах являются основным костяком в зоне СВО. Они герои, на них можно равняться, добавил президент.

Живов говорил о том, что ВСУ испытывают острый дефицит пехоты, что делает невозможным удержание крупных городов и дает возможность для наступления российских военных.

