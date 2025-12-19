Путин назвал число находящихся в зоне СВО бойцов

Президент России Путин заявил, что в зоне СВО находятся 700 тысяч бойцов

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) находятся 700 тысяч бойцов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«У нас 700 тысяч человек в зоне СВО. В основном это достаточно молодые люди, в том числе представители поколения 90-х годов в большом количестве», — сказал он.

По словам главы государства, родившиеся в 90-х годах являются основным костяком в зоне СВО. Они герои, на них можно равняться, добавил президент.

Ранее Путин порассуждал о существовании Бога в условиях проведения специальной военной операции. Путин также добавил, что общие ценности — главное, что объединяет людей.