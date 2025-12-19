Реклама

14:02, 19 декабря 2025Россия

Путин порассуждал о существовании Бога в условиях СВО

Путин заявил, что не сомневается в существовании Бога
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин порассуждал о существовании Бога в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом глава государства говорил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляцию программы ведет «Лента.ру» во «ВКонтакте».

«Если Господь есть, то тогда — я-то в этом не сомневаюсь, — то тогда он не знает, что люди на Земле разделились на какие-то церкви», — обозначил глава государства.

Путин добавил, что общие ценности — главное, что объединяет людей.

В октябре 2025 года президент России Владимир Путин приехал к раненым участникам СВО, держа в руках иконы. Глава государства выразил благодарность бойцам за службу.

