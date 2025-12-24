Реклама

16:42, 24 декабря 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ нейтрализовали готовившего теракт на нефтепроводе

В Тюменской области нейтрализовали готовившего теракт на нефтепроводе
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Тюменской области нейтрализовали готовившего теракт на нефтепроводе. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, мужчина, являясь участником одной из террористических организаций, запрещенных в РФ, по заданию украинских спецслужб готовил теракт на диспетчерской станции магистрального нефтепровода. Получив от куратора инструкцию по сборке самодельного взрывного устройства (СВУ), он приобрел компоненты для него и спрятал в тайник.

24 декабря он попытался достать из схрона детали для окончательной сборки СВУ. В этот момент его попытались задержать, но злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

Ранее сообщалось, что теракт на диспетчерской станции нефтепровода «Транснефти» предотвратили.

