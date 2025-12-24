Машовец: ВСУ не обладают техническими средствами для преодоления ПВО Москвы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают техническими средствами, которые смогли бы преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону столицы России, которую признали лучшей в мире. Способность ВСУ ударить по Москве оценил обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление», полковник Константин Машовец в интервью журналистке Людмиле Немыре.

На вопрос, почему Киев не пытается бить по центру Москвы, чтобы «закончить войну за месяц», военный ответил: «Потому что нечему лететь».

«А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укрепленных в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении», — добавил Машовец.