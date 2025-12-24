Реклама

02:50, 24 декабря 2025

Способность ВСУ ударить по Москве оценили

Машовец: ВСУ не обладают техническими средствами для преодоления ПВО Москвы
Александра Синицына
Александра Синицына

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не обладают техническими средствами, которые смогли бы преодолеть эшелонированную противовоздушную оборону столицы России, которую признали лучшей в мире. Способность ВСУ ударить по Москве оценил обозреватель украинской группы «Информационное сопротивление», полковник Константин Машовец в интервью журналистке Людмиле Немыре.

На вопрос, почему Киев не пытается бить по центру Москвы, чтобы «закончить войну за месяц», военный ответил: «Потому что нечему лететь».

«А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укрепленных в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении», — добавил Машовец.

