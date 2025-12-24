Реклама

Мир
04:50, 24 декабря 2025Мир

США вывели российскую компанию из-под санкций по «закону Цезаря»

США вывели российскую компанию «СТГ Логистик» из-под санкций по «закону Цезаря»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

США вывели российскую компанию «СТГ Логистик» из под санкций против РФ, которые были предусмотрены «законом Цезаря». Однако она остается в другом листе антироссийских ограничений, говорится в данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского минфина, передает РИА Новости.

«Закон Цезаря» был подписан американским лидером Дональдом Трампом в 2019 году, он ограничивает организации и лица, якобы оказывающие содействие сирийскому правительству и близким к нему формированиям. Документ предусматривает также внесение в списки российских и иранских структур. Название закона образовалось от позывного бежавшего из Сирии военного, который якобы дал показания на Западе об истязаниях в сирийских тюрьмах.

В обновленном перечне говорится, что сначала «СТГ Логистик» была занесена в две санкционные программы — SYRIA-CAESAR и PAARSSR-EO13894. Теперь она числится только во втором списке.

Ранее российскому бизнесу назвали сроки отмены санкций. Отмечается, что количество ограничений, наложенных на РФ, составляет около трех десятков тысяч и едва ли они все разом исчезнут.

