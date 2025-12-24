Реклама

В Германии рассказали о трагедии Украины

Экс-генинспектор Бундесвера Куят: Трагедия Украины в отказе от мирного пути
Марина Совина
Фото: Reuters

Германский генерал в отставке Харальд Куят, экс-глава Военного комитета НАТО, а также бывший генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) высказался о трагедии Украины. Об этом он заявил в интервью швейцарской газете Zeitgeschehen im Fokus.

Куят подчеркнул, что трагедия Украины состоит в отказе от урегулирования конфликта с Россией.

«Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всей войны она находилась на перепутье, где могла бы выбрать путь мира, но не воспользовалась этой возможностью», — рассказал экс-генинспектор.

Эксперт добавил, что вера Запада в ослабление России из-за санкций была такой же иллюзорной, как и надежда Киева выиграть в конфликте в зоне боевых действий.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскрыл содержание мирного плана, который обсуждался на переговорах с США. Проект документа содержит 20 пунктов. При этом часть из них до сих пор остаются проблемными.

