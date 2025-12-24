В Москве огромный газовый баллон пролетел 200 метров, рухнул на тротуар и попал на видео

В Москве два человека пострадали при взрыве газового баллона на стройке жилищного комплекса (ЖК) «Новые Академики» на Нахимовском проспекте. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, после взрыва баллон пролетел почти 200 метров и рухнул на тротуар. Один из очевидцев снял емкость на видео, опубликованное каналом. На кадрах видно, что баллону пришлось пролететь через шестиэтажное здание и проезжую часть прежде, чем упал на пешеходную зону.

Как выяснили журналисты, пострадавших госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Являлись ли они прохожими или работниками стройки, не уточняется.

Ранее взрыв газа уничтожил жилой дом в селе Драгунское Белгородской области. В результате пострадала 20-летняя местная жительница, которую госпитализировали с ожогами. Происшествие попало на видео. На кадрах видно, что дом буквально разорвало на части.