Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:01, 24 декабря 2025Россия

В носу россиянки вырос грибок из-за забытого врачами в ее черепе инструмента

В носу россиянки обнаружили оставленный врачами медицинский инструмент
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА»

В носу жительницы России обнаружили оставленный врачами медицинский инструмент. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot Проверка».

Инородное тело в черепе россиянки обнаружил ортодонт, к которому женщина записалась перед установкой брекетов. Снимок показал, что в носовой пазухе женщины находятся неустановленные предметы. Ими оказались три пломбы и кусок стоматологического инструмента.

В моменту операции почти всю носовую пазуху пациентки заполнил грибок, что грозило серьезными последствиями ее здоровью. Пломбы и кусок инструмента пробыли в теле женщины 16 лет.

В январе врач забыл деталь в зубе жительницы Ростова-на-Дону. При этом в клинике от женщины пытались скрыть истинную причину воспаления. Женщина намерена добиться компенсации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Между молотом и наковальней». Почему Черногорию вынуждают отказаться от туристов из России, которых обожают в этой стране?

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Российский миллиардер предлагает женщинам рожать от него. Дети смогут претендовать на его наследство

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов от 999 рублей

    Москвичам рассказали о погоде на Новый год

    Россияне задолжали по ипотеке десятки триллионов рублей

    Пропавшая во время урагана кошка воссоединилась с хозяевами спустя 443 дня

    Российский посол назвал Зеленского «маленьким врунчиком»

    Военкор Коц раскритиковал украинский план Зеленского по урегулированию

    Фигуры Деда Мороза и Снегурочки разозлили жителей одного города

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok