Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:55, 24 декабря 2025Мир

В России предложили фон дер Ляйен обменяться санкциями

Глава РФПИ Дмитриев предложил председателю ЕК фон дер Ляйен обменяться санкциями
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуде фон дер Ляйен «обменяться» санциями. Он написал об этом в соцсети X.

«Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими [введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо] Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — сырозинизировал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ввели запрет на въезд для пяти активистов, поскольку они пытались цензурировать американские платформы и спикеров. Имена попавших под санкции лиц не называют. Кирилл Дмитриев пошутил, что запрет может касаться Урсулы фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На месте гибели генерала Сарварова снова взорвался автомобиль. Двое сотрудников ДПС скончались. Что известно на данный момент?

    «Обострение там способно затронуть интересы России». Какие войны и конфликты видят пророки в 2026 году

    Раскрыты подробности о пришедшем в Россию невероятно заразном вирусе

    Мошенники начали красть данные через новогодние поздравления

    Пленный украинский боец рассказал об охране дезертиров ВСУ

    Влияние возможных переговоров Путина и Макрона на соглашение по Украине оценили

    Женщина прожила две недели с мертвым возлюбленным

    Переспавшая с отцом и сыном девушка забеременела и стала причиной раздора в семье

    В России предложили фон дер Ляйен обменяться санкциями

    Военный высказался о модернизации российского оружия в зоне спецоперации

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok