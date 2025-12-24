В России предложили фон дер Ляйен обменяться санкциями

Глава РФПИ Дмитриев предложил председателю ЕК фон дер Ляйен обменяться санкциями

Специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуде фон дер Ляйен «обменяться» санциями. Он написал об этом в соцсети X.

«Если у госдепа недостаток санкций, я могу поделиться с Урсулой своими [введенными во времена администрации предыдущего президента США Джо] Байдена. Почему бы не обменяться санкциями?» — сырозинизировал Дмитриев, комментируя свою предыдущую публикацию.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты ввели запрет на въезд для пяти активистов, поскольку они пытались цензурировать американские платформы и спикеров. Имена попавших под санкции лиц не называют. Кирилл Дмитриев пошутил, что запрет может касаться Урсулы фон дер Ляйен.