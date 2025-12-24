Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США Урсуле фон дер Ляйен

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев пошутил о запрете на въезд в США для главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Пост он опубликовал в соцсети X.

«Ух ты — значит, Урсула Pfizer фон дер Лейен теперь возглавляет черный список цензуры, запрещающий въезд в США?» — подчеркнул он.

Так политик ответил на публикацию госсекретаря США Марко Рубио о планах Госдепа принять шаги по запрету въезда на территорию Штатов «ведущим деятелям глобального цензурно-промышленного комплекса».

22 декабря Кирилл Дмитриев вылетел из США после переговоров с американской стороной об урегулировании на Украине.

Дмитриев прибыл в США 20 декабря. Сразу из аэропорта политик отправился на переговоры со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе.