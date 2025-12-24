Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:47, 24 декабря 2025Россия

В зоне СВО заступились за обвиненного сотнями бойцов «Ахмата» Дивнича

Военнослужащие СВО заступились за обвиненного сотнями бойцов «Ахмата» Дивнича
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Находящиеся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине российские военнослужащие заступились за обвиненного сотнями солдат «Ахмата» бойца ММА Максима Дивнича. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Канал распространил ролик, на котором российские военнослужащие с оружием в руках выразили поддержку спортсмену Дивничу.

«Видим накат от нашего боевого товарища Дивнича и не можем остаться в стороне. Якобы он не воюет. Хотим сказать, что [он] с нами выполняет боевые задачи и еще много чего делает для нашей победы в СВО. Мы как участники специальной военной операции очень благодарны ему, что он не прошел мимо несправедливости, и всегда будем его поддерживать», — заявили бойцы.

Администрация Telegram-канала военнослужащих ВДВ «Архангел Спецназа» также заступилась за Дивнича, назвав ситуацию вокруг него «фарсом, который ориентирован на подавление истинных патриотов страны».

«Мы не хотим, чтобы [Дивнича] публично уничтожали ради мести. Тем более из-за ситуации, где виноват был не он, а человек, совершивший преступление, за что и был привлечен к ответственности», — говорится в сообщении.

К посту прикреплено видео, где боец ММА запечатлен в каске и военной форме, а на его экипировке видна эмблема Спаса Нерукотворного. «Человек, который пропагандирует традиционные ценности, человек, который ведет здоровый образ жизни, человек, который не отсиживается, а находится здесь (...) И он не только выполняет боевые задачи, но и задачи гражданского общественного характера», — добавили авторы публикации.

Конфликт Дивнича и «Ахмата» начался после скандала в Луганске, когда спортсмен якобы пытался урезонить одного из бойцов спецназа, который в состоянии алкогольного опьянения приставал к женщинам на пляже и вел себя неподобающе. В итоге словесная перепалка переросла в драку.

Позже Дивнич признал, что дебошир с пляжа не был бойцом «Ахмата». После этого случая ахматовцы с оружием в руках записали видеообращение к силовикам, в котором призвали привлечь Дивнича к ответственности за разжигание межконфессиональной и межнациональной розни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине

    Раскрыты способы бесплатно получить жилье от государства

    В одной сфере в России решили жестко «закрутить гайки»

    Инвалид-колясочник из России посетил 68 стран за год и побил мировой рекорд

    Защитник «Зенита» раскрыл стереотипы о России в Словении

    Раскрыты тайные операции Израиля в Сирии

    Зеленский высказался о проведении мобилизации после подписания мирного соглашения

    Начальника подразделения ЖКХ Минобороны арестовали за многомиллионный ущерб

    Людям с сильным вздутием назвали пять способов быстро избавиться от проблемы

    Омбудсмен российского региона попал в смертельное ДТП

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok