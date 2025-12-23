Бойцы «Ахмата» просят силовиков вмешаться в конфликт со спортсменом Дивничем. Ветеран СВО заявил, что они «унижают сами себя»

Бойцы «Ахмата» опубликовали видео с просьбой привлечь Дивнича к ответственности

Бойцы «Ахмата» записали видеообращение к силовикам. В нем они призвали привлечь бойца ММА Максима Дивнича к ответственности, роликом поделился ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов.

На видео несколько десятков российских солдат стоят с оружием в руках. Один из бойцов, стоящих впереди, от лица подразделения обратился к Следственному комитету, ФСБ, Генпрокуратуре и МВД России.

«Мы просим (…) привлечь к ответственности Макса Дивнича, который (…) разжигает межконфессиональную и межнациональную рознь», — заявил боец на видео. Комментируя ролик, Рассказов заметил, что спецназовцы буквально «унижают сами себя». Он добавил, что вся ситуация со скандалом выглядит позорно.

Конфликт спортсмена Максима Дивнича и «Ахмата» начался после скандала в Луганске. По словам Дивнича, один из ахматовцев, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, неподобающе вел себя на пляже и приставал к женщинам. В итоге в ситуацию вмешался Дивнич, а затем словесная перепалка переросла в драку.

Позже Дивнич признал, что дебошир с пляжа не был бойцом «Ахмата»

В разговоре с командиром спецназа «Ахмат» Апти Алаудиновым российский боец ММА и соратник «Русской общины» Максим Дивнич признал, что дебошир с пляжа не был ахматовцем. Об этом сообщил сам генерал-лейтенант.

Военный напомнил, что чеченские бойцы освободили большую часть населенных пунктов в Луганской народной республике (ЛНР), а он сам был удостоен звания Героя России в том числе за проведение операций в данном регионе. Он призвал Дивнича пересмотреть собственные обвинения в адрес «Ахмата».

«Я всю жизнь прожил среди русских. Теперь вопрос: всю жизнь воевал против боевиков, похоронил 20 человек самых близких мне родственников. <…> И вот представь себе мой жизненный путь, я прошел столько. Три с половиной года нахожусь в этой войне. <…> Макс, никогда спецназ "Ахмат" не был во втором эшелоне. Мы всегда были штурмовиками», — сделал акцент военный.

После конфликта с «Ахматом» Дивнич объявил об уходе на СВО

После громкого скандала со спецназом «Ахмат» соратник «Русской общины» Максим Дивнич сообщил об уходе на специальную военную операцию (СВО).

Я официально подписал контракт [с Минобороны]. (…) Служу Отечеству и вере православной Максим Дивнич соратник «Русской общины», боец ММА

В своих соцсетях не скрывающий серьезного отношения к религии боец ММА выложил видео, где он сам запечатлен в каске и военной форме. На его экипировке видна эмблема Спаса Нерукотворного. Дивнич заявил, что и прежде так или иначе участвовал в СВО, однако до сих пор его роль была неформальной.