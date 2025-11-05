Конфликтовавший с «Ахматом» соратник «Русской общины» ушел на СВО

Соратник «Русской общины» Дивнич объявил об уходе на СВО

Соратник «Русской общины» Максим (Макс) Дивнич объявил об уходе на СВО. Об этом он сообщил в Telegram.

На видео Дивнич, не скрывающий своей религиозности, снял себя в разгрузке и каске. На одном из элементов экипировки видно изображение Спаса Нерукотворного.

Теперь уже солдат Минобороны пояснил, что и раньше принимал участие в СВО, однако оно было неформальным. «Я официально подписал контракт. (...) Служу Отечеству и вере православной», — написал Дивнич.

До этого Максим Дивнич был замечен в публичном конфликте с подразделением «Ахмат», чему предшествовала его драка в Луганске с одним из якобы бойцов набираемого в Чечне спецназа. Принадлежность участника конфликта с Дивничем к «Ахмату» опроверг лично командир всех воюющих под его знаменем отрядов Апти Алаудинов.