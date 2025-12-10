Реклама

Россия
11:06, 10 декабря 2025Россия

«Буквально бьют в спину». Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

Москалькова осудила удары в спину командиру «Ахмата» Апти Алаудинову
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом ЛНР Апти Алаудинов подвергся волне критики, развернувшейся против него в соцсетях. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, которая опубликовала в Telegram эмоциональный пост в защиту генерала.

По словам омбудсмена, в интернете появились публикации, авторы которых выступили с атаками в адрес Алаудинова. Москалькова подчеркнула, что негативные сообщения «раскачивают общественность в условиях, когда она должна сплотиться».

Негативные высказывания медийных персон в адрес Апти Ароновича <...> буквально бьют в спину настоящему патриоту и защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо.

Татьяна Москальковауполномоченная по правам человека в России

Она напомнила, что Алаудинов командует подразделением, которое участвовало в операции «Поток» под Суджей, и сам генерал «с первых дней, не жалея своей жизни и здоровья, стоит на передовой, защищая нашу страну». Москалькова выразила благодарность командиру за помощь и поддержку семьям военнослужащих.

Сам генерал-лейтенант пока не комментировал ситуацию, однако ранее уже отвечал своим критикам. Он заявлял, что негативно его оценивают только враги России, что свидетельствует о том, что он делает все правильно.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Высказывания Алаудинова неоднократно вызывали обсуждения

Апти Алаудинов уже не раз становился фигурантом информационных скандалов. Его комментарии к громким происшествиям, особенно когда речь шла о выходцах из Чечни или мусульманах, вызывали обсуждения.

Так, комментируя конфликт между чеченскими бойцами и военной полицией, он резко высказался об авторах публикаций, назвав их риторику напыщенной петушиностью. Позднее, реагируя на заявление схиигумена Гавриила о «мигрантах-мусульманах», генерал-лейтенант перешел на оскорбления, назвав монаха дебилом в рясе. Это вызвало возмущение ряда православных активистов и привело к требованию движения «Сорок Сороков» привлечь генерала к ответственности.

Еще один скандал вспыхнул после интервью журналиста Ивана Панкина. Алаудинов публично его назвал «чертoм», «чмошником» и «ЛГБТ-шником», заявив, что вопросы были чеченофобскими, а самого журналиста он «не относит к России». Эти высказывания позже цитировались и вызвали спор вокруг этичности подобных высказываний и манеры общения командира спецназа. Часть аудитории сочла манеру генерала прямой и честной, а другая — недопустимой.

Командир «Ахмата» опубликовал пост с критикой ненастоящих русских

Кроме того, летом Алаудинов оказался в центре другого скандала, на этот раз из-за инцидента в луганском бассейне. На опубликованных кадрах, как утверждалось, пьяный выходец из Чечни, приставал к женщинам, угрожал окружающим «Ахматом».

Спортсмен Максим Дивнич публично потребовал от командования отреагировать на поведение мужчины, заявив, что подобные эпизоды дискредитируют всех, кто служит в подразделении. Его видео с критикой набрало десятки тысяч просмотров, а затем появилось еще несколько роликов, где люди поддерживали его позицию.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В ответ генерал перепостил публикацию одного из Telegram-каналов, авторы которого назвали обращение Дивнича заказным, а сам скандал — попыткой дискредитировать бойцов «Ахмата». В записи содержалась фраза: «Обидно, что эти "русские" позорят честь и достоинство настоящих русских и (...) парней из спецназа "Ахмат". (...) Но ничего — справедливость восторжествует, и мы победим».

Формулировка тогда также вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Позже Алаудинов сказал, что мужчина не является бойцом «Ахмата», и сообщил, что его отправили на передовую.

В тот же день Алаудинов подчеркнул, что наказание за разжигание межнациональной или межконфессиональной розни в России должно стать значительно жестче. По его словам, преступления не должны ассоциироваться с национальностью. Он считает, что у преступления нет национальности, но есть лицо, его совершившее.

Кроме того, добавил Алаудинов, России важно пресекать любые попытки раскачать ситуацию на этнической почве, особенно в условиях внешнего конфликта. Он призвал власти всех уровней уделять этой теме приоритетное внимание.

