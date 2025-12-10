Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

Омбудсмен Москалькова заявила о волне критики в адрес главы «Ахмата» Алаудинова

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подвергся волне критики. Об этом стало известно из сообщения уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, ее заявленое опубликовано в Telegram.

По словам Москальковой, главу «Ахмата» критикуют в социальных сетях — она заявила о негативных высказываниях медийных персон в адрес Алаудинова. Омбудсмен не уточнила, за что именно критикуют командира «Ахмата» и не привела примеров критики. Уполномоченная по правам человека отметила, что подчиненные Алаудинова участвовали в операции «Поток» в районе Суджи, а сам командир «Ахмата» с первых дней военных действий «стоит на передовой».

«Негативные высказывания (...) буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо», — подытожила Москалькова.

Генерал-лейтенант Алаудинов нередко комментировал происшествия, в которых были замешаны выходцы из Чечни или мусульмане, и его высказывания иногда провоцируют новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.