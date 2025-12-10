Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:12, 10 декабря 2025Россия

Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

Омбудсмен Москалькова заявила о волне критики в адрес главы «Ахмата» Алаудинова
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов подвергся волне критики. Об этом стало известно из сообщения уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой, ее заявленое опубликовано в Telegram.

По словам Москальковой, главу «Ахмата» критикуют в социальных сетях — она заявила о негативных высказываниях медийных персон в адрес Алаудинова. Омбудсмен не уточнила, за что именно критикуют командира «Ахмата» и не привела примеров критики. Уполномоченная по правам человека отметила, что подчиненные Алаудинова участвовали в операции «Поток» в районе Суджи, а сам командир «Ахмата» с первых дней военных действий «стоит на передовой».

«Негативные высказывания (...) буквально бьют в спину настоящему патриоту и Защитнику Отечества. Незаслуженно и несправедливо», — подытожила Москалькова.

Генерал-лейтенант Алаудинов нередко комментировал происшествия, в которых были замешаны выходцы из Чечни или мусульмане, и его высказывания иногда провоцируют новые скандалы. Так, высказываясь о нападении чеченских бойцов на сотрудников военной полиции из-за требования предъявить документы, Алаудинов заявлял о «петушиности» освещавших конфликт. Комментируя слова схиигумена Гавриила о мигрантах-мусульманах, Алаудинов назвал монаха дебилом в рясе. Также Алаудинов публично назвал чертом, чмошником и «ЛГБТ-шником» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) журналиста Ивана Панкина, задавшего ему острый вопрос о конфликтах с участием чеченцев.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о волне критики в адрес командира «Ахмата»

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Готовность Зеленского провести выборы на Украине объяснили

    Получавшего откаты от госконтрактов российского чиновника взяли с поличным

    Бойфренда загадочно исчезнувшей американской королевы красоты обвинили в ее смерти

    В России озвучили главную цель поездок Зеленского по Европе

    Россияне понадеялись на рост доходов

    Глава IIHFназвал сроки обсуждения возвращения сборной России на международные турниры

    Доктор Мясников предложил россиянам лечиться мочой и захлебнуться водой

    Раскрыт просчет Зеленского по энергетическому перемирию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok