«Позорят весь чеченский народ». Российский военный обвинил бойцов из Чечни в угоне его авто в зоне СВО. Он обратился к Кадырову

Военный РФ обвинил чеченцев в угоне его авто в зоне СВО и обратился к Кадырову

Военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России Владимир С. обвинил бойцов из Чеченской Республики в угоне его машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Инцидент произошел в Донецкой Народной Республике (ДНР). Военный в связи с ситуацией обратился к главе ЧР Рамзану Кадырову в Telegram и попросил его помочь.

«Рамзан Ахматович, в ДНР у меня, командира штурмовой роты, чеченцы украли автомобиль. Прошу Вас разобраться. Автомобиль был куплен и подготовлен в специальной мастерской моей женой специально для выполнения служебно-боевых задач. Чеченцы, которые украли авто (пока я был занят на передке), катаются по магазинам <...> и позорят весь чеченский народ», — написал участник СВО.

Рамзан Кадыров Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Согласно опубликованным в сети скриншотам, он адресовал свою просьбу руководителю Чечни в комментариях под его постом от 28 июня. В нем глава региона рассказывает, что в день бракосочетания его сына Адама ему позвонил президент России Владимир Путин. Кадырову поступало много поздравлений от подписчиков. Автор обращения же попросил других пользователей несколько минут не писать поздравительные комментарии.

«Чеченцы украли автомобиль у штурмовой роты русской армии. Дайте возможность донести эту информацию до Рамзана Ахматовича», — подчеркнул он. Отмечается, что пользователя забанили. Официальных комментариев пока нет.

Чеченские бойцы напали на сотрудников военной полиции под Белгородом

28 июня появилась информация о том, что чеченские бойцы в Белгородской области избили сотрудника военной полиции после общения с ним в грубой форме.

По данным Telegram-каналов, избиение было совершено 25 июня на блокпосту в Волоконовском районе региона. Уточняется, что бойцов из Чечни остановили за езду по встречной полосе.

Сотрудники военной полиции Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Алаудинов назвал инцидент с участием чеченцев беспределом, который случается повсеместно

Помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС России, Герой РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов прокомментировал инцидент на блокпосту под Белгородом с участием чеченцев.

Он назвал произошедшее беспределом, который случается повсеместно. Военачальник отметил, что никто из спецназа «Ахмат» не участвовал в избиении.

«Ну да, страшная вещь, что это событие связано с чеченцем. Да сколько у нас событий таких происходит», — сказал он. Алаудинов уточнил, что возбуждено уголовное дело, в рамках расследования задержан один человек.

В России предупредили, что под чеченцев начнут маскироваться диверсанты ВСУ

Военный блогер Юрий Подоляка предупредил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) для организации терактов и диверсий на территории России могут начать маскироваться с помощью поведения «крутых джигитов».

По его словам, военная полиция в Белгородской области не задержала нападавших жестко, поскольку знает, что за такое их «не похвалят, а больно накажут». «У нас в тылах бродят вооруженные люди, которым плевать на все — устав, правила, законы. В этом суть проблемы», — подчеркнул спикер.

По его мнению, в такой ситуации не стоит удивляться появлению украинских диверсантов в России и совершению ими терактов. «Скорее надо удивляться, что их [терактов] так мало», — добавил блогер.