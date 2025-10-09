Россия
Алаудинов ответил критикам

Генерал Алаудинов: Гадости обо мне пишут только враги России
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Генерал-лейтенант Апти Алаудинов ответил критикам. Его слова приводит Telegram-канал «Россия — страна героев!».

По словам командира «Ахмата», негативно его оценивают только те, кто противодействует России. «Обо мне гадости пишут только враги России», — заявил он. Это, в свою очередь, свидетельствует о правильности действий, заключил генерал.

Также Алаудинов вспомнил обстоятельства, при которых он начал службу в органах МВД Чеченской Республики. «Я был кровно заинтересован в том, чтобы сделать все зависящее от меня, для того чтобы в республике перестал твориться беспредел», — указал он.

Ранее Алаудинов высказался о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Он заявил, что вопрос о передаче этого оружия уже фактически решен, раз обсуждение вышло в публичное поле. При этом генерал усомнился в том, что крылатые ракеты способны решительно изменить ситуацию на передовой.

