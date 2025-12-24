Реклама

Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 24 декабря 2025

Зеленский перечислил требования по Запорожской АЭС

Зеленский потребовал отвода войск РФ в районе Энергодара и Запорожской АЭС
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отвода войск РФ в районе Энергодара и Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Отмечается, что украинский лидер призвал к полной демилитаризации территории АЭС, Энергодара и Каховской ГЭС, а также к распределению энергии АЭС между Украиной и США.

При этом, согласно оглашенному Зеленским черновому варианту американского плана, США предлагают использовать ЗАЭС с участием также и России, а вывода российских войск из Энергодара в плане не предусмотрено.

Ранее Зеленский раскрыл обсуждаемые в ходе переговоров в США детали плана по урегулированию конфликта на Украине. Всего украинский лидер назвал 20 пунктов. В их числе — предоставление Украине гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО, утверждающей принцип коллективной обороны; соглашение Москвы и Киева о ненападении; увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в мирное время до 800 тысяч человек.

