Зеленский сделал заявление о вступлении Украины в НАТО

Зеленский: Принятие Украины в НАТО является выбором членов альянса

Принятие Украины в НАТО является выбором членов Североатлантического альянса. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина» в Telegram.

«Это соглашение сторон: Америка, Украина, Европа и Россия. По нашему мнению, это выбор членов НАТО — принять Украину или нет. А наш выбор сделан», — сообщил политик.

24 декабря Зеленский озвучил все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в США. В их число вошли 20 вопросов.

Украинский лидер в том числе допустил проведение президентских выборов одновременно с референдумом по мирному соглашению. Вместе с тем он заявил, что для референдума по мирному соглашению по украинскому конфликту нужно полное прекращение огня и 60 дней.