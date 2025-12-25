25 декабря в России отмечают Нардуган, а в мире — католическое Рождество. Православные верующие вспоминают святого Спиридона Тримифунтского. Свой день рождения празднует Константин Кинчев. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 25 декабря — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

Нардуган

Древний праздник зимнего солнцестояния отмечают башкиры и некоторые другие народы Поволжья. В переводе с древнетюркского «нар» означает «солнце», или «светило». Традиции Нардугана напоминают славянское празднование Коляды: люди надевают меха и маски животных, чтобы отпугнуть темные силы, разводят костры, чтобы помочь солнцу возродиться, а также ходят в гости и устраивают застолья.

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Праздники в мире

Католическое Рождество

Рождество для католиков — важнейший религиозный праздник. В Европе и США этот день отмечают с размахом, который можно сравнить с празднованием в России Нового года: к празднику наряжают елку, дворы и фасады домов украшают гирляндами, а входные двери — венками. Канун Рождества проводят в кругу семьи, а утром 25 декабря дети обнаруживают в носке у своей кровати или возле камина подарки от Санта-Клауса.

Фото: Yuganov Konstantin / Shutterstock / Fotodom

День туласи в Индии

Туласи, или священный базилик, в Индии применяют повсюду: для службы в храмах и проведения многочисленных обрядов, для приготовления чая и производства лекарств, в косметических целях и как приправу в кулинарии. В индуизме этот кустарник ассоциируется с богом Вишну, а праздник в честь него знаменует начало сезона свадеб.

Какие еще праздники отмечают в мире 25 декабря

День гравимассы;

День конституции на Тайване;

День семьи в Мозамбике.

Какой церковный праздник 25 декабря

День памяти Спиридона Тримифунтского

Спиридон Тримифунтский почитается как чудотворец, один из великих святителей и иерархов христианской Церкви середины IV века. Став епископом, он принимал активное участие в развитии и распространении христианского учения, участвовал в Первом Вселенском соборе 325 года, где явил чудо. Согласно преданию, чтобы показать суть единства Троицы, святитель сжал кирпич так, что из него вырвалось пламя, вниз потекла вода, а в руках осталась глина. Спиридон объяснил: вот три стихии, а кирпич — один, так и в Троице ликов у Бога три, но сам Он един. Выслушав речь, многие еретики отказались от своих убеждений.

Какие еще церковные праздники отмечают 25 декабря

День памяти преподобного Ферапонта Монзенского;

День памяти священномученика Александра, епископа Иерусалимского;

День памяти мученика Разумника (Синезия).

Традиции 25 декабря

По народному календарю, 25 декабря — Спиридонов день, или Спиридон Солнцеворот. Считается, что с этого дня солнце «поворачивается» в сторону лета.

Пасмурная погода на Спиридона — к ранней весне;

Если ветки вишни, срезанные в этот день зацветут на Рождество, год будет удачным;

25 декабря лучше не ходить в лес — велик риск разбудить медведя.

Кто родился 25 декабря

Константин Кинчев (67 лет)

Советский и российский музыкант, лидер рок-группы «Алиса». В конце 1980-х коллектив утвердился в качестве одного из самых популярных рок-ансамблей страны. Константин Кинчев написал слова и музыку для большинства песен группы. В общей сложности с коллективом он выпустил более 20 студийных альбомов, один из последних под названием «Дудка» вышел в 2022-м.

Фото: Kirill Pochivalov / Russian Look / Globallookpress.com

Шотландская певица, автор песен Sweet Dreams и Walking on Broken Glass. Благодаря коммерческому успеху, ее признали «Самым успешным музыкантом Великобритании». Кроме того, Леннокс была удостоена премий «Оскар» (за исполнение песни в заключительной части фильма «Властелин колец»), «Грэмми» и целых восемь раз – BritAwards. В 2010 году она стала офицером Ордена Британской империи за благотворительную деятельность.

Кто еще родился 25 декабря