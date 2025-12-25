61-летняя Алена Апина похвасталась фигурой в прозрачной юбке

61-летняя российская певица Алена Апина похвасталась фигурой в откровенной юбке

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя артистка позировала перед камерой в черном атласном корсете и прозрачной юбке, которая была оформлена пайетками и кружевами. Кроме того, знаменитость предстала с объемной прической и макияжем с акцентом на светло-розовую помаду. Ее эффектный образ завершили серебряные длинные серьги.

«В этом году я была хорошей девочкой. Ну, как хорошей...» — подписала звезда публикацию.

В октябре Апина рассказала о реакции бывшего мужа Александра Иратова на ее откровенный клип. По словам певицы, он назвал ее проституткой.