Бывший муж 61-летней Апиной оценил ее клип фразой «ты проститутка?»

Бывший муж 61-летней Алены Апиной Иратов оценил ее клип фразой «ты проститутка?»

Советская и российская эстрадная певица Алена Апина рассказала о бурной реакции бывшего мужа Александра Иратова на ее откровенный клип. Фразу экс-супруга она привела в интервью на YouTube-канале «Сама Меньшова».

По словам исполнительницы, после развода она преобразилась, похудев на 15 килограммов и сделав несколько пластических операций. Кроме того, она пересмотрела репертуар и имидж, сделав акцент на смелые образы.

«Мой бывший муж позвонил мне и сказал: "Ты проститутка?". Он сказал, мол, когда я был рядом, то все-таки держал тебя в рамках. Думал, что ты умная. Но стоило тебе сойти с ума, как ты всем трусы показала», — так Иратов оценил один из последних музыкальных клипов знаменитости.

В сентябре Апина станцевала у столба в мини-платье.