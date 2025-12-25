Реклама

Культура
20:20, 25 декабря 2025Культура

Akmal' женился в мечети

Певец Акмаль и Куртова заключили брак в Соборной мечети Москвы
Андрей Шеньшаков
Александр Куртова и Акмаль Ходжаниязов

Александр Куртова и Акмаль Ходжаниязов. Фото: @akmalsvami

Российский певец Акмаль Ходжаниязов, известный под псевдонимом Akmal', женился на Александре Куртовой. Фотографии с церемонии артист опубликовал в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пара сыграла мусульманскую свадьбу, пройдя церемонию никаха в Соборной мечети Москвы. Известно, что светскую свадьбу, пышную и с большим количеством гостей, они планируют сыграть позже, пока это не удалось сделать из-за плотного рабочего графика артиста.

Куртова и Ходжаниязов в отношениях четыре года. Девушка родом из Самары. Летом певец сделал ей предложение руки и сердца.

Ранее стало известно, что Akmal' поддержал бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции на Украине, после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте в Казахстане.

