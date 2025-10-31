Культура
09:40, 31 октября 2025Культура

Российский певец поддержал бойцов СВО после скандала с желто-синим пакетом на концерте

Акмаль поддержал бойцов СВО после скандала с отменой концертов в Казахстане
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Российский певец Акмаль (настоящее имя — Акмаль Ходжаниязов) поддержал бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, после скандала из-за отказа принимать желто-синий пакет с подарком на концерте в Казахстане. Его цитирует РИА Новости.

«Дай бог здоровья нашим бойцам, чтобы у нас все было хорошо. Вот так вот я прокомментирую. Что там лают у нас за спиной, продолжают лаять — мы от этого только крепчаем», — заявил исполнитель, комментируя ситуацию с отменой его концертов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане отменили концерты Акмаля. Продюсер артиста Анастасия Галкина уточнила, что отмена мероприятий связана с техническими проблемами.

До этого концерт певца сорвали из-за просьбы сжечь желто-синий пакет. 23 октября во время выступления Акмаля в Петропавловске одна из фанаток вручила ему подарок — бутылку в сине-желтом пакете. Он принял презент, однако потом вернул девушке пакет, заявив, что ему не нравятся цвета, поэтому его лучше сжечь.

