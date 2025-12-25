Алаудинов обратился к своим критикам

Алаудинов заявил, что критики приходят к нему просить прощения

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что некоторые из критиковавших его «очень достойных людей» попросили за это прощения. Об этом генерал-лейтенант сообщил в обращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, ряд авторов критикующих материалов рассказал, «кто их заставляет это делать, откуда поступает эта команда».

Алаудинов добавил, что направленные против него и «Ахмата» статьи ничего не поменяют. «Единственное, если вы пишете какую-то статью против меня, при любом раскладе делайте это умно, чтобы завтра не попасть под какую-нибудь статью, — посоветовал генерал-лейтенант. — Те, кто вам сегодня дает команду, завтра они вряд ли будут за вас отвечать».

Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о колоссальных репутационных потерях из-за ссоры подразделения «Ахмат» со спортсменом и общественником Максимом Дивничем. «И не у Дивнича», — подчеркнул журналист, назвав спортсмена «ровным парнем».

Что случилось в бассейне в ЛНР В одном из публичных бассейнов Луганска пьяный боец из Чечни Алихан Берсаев приставал к женщинам, а после требований прекратить хулиганские действия попытался устроить драку, оскорбил пожилого человека и всех жителей Луганска, а также угрожал окружающим «Ахматом». Из-за последнего факта спортсмен Дивнич потребовал реакции от командира подразделения Апти Алаудинова. Тот заявил, что выходец из Чечни не имеет отношения к «Ахмату» и уже отправлен на передовую. После этого Дивнич и Алаудинов опубликовали множество постов с критикой друг друга. Среди прочего, Алаудинов выложил запись с выпадом против «неправильных русских».

23 декабря бойцы «Ахмата» записали видеообращение к силовикам с просьбой привлечь бойца ММА Максима Дивнича к ответственности. В словах общественника они увидели разжигание межнациональной розни. На следующий день спортсмен сообщил, что к нему пришли сотрудники Следственного комитета. При этом он поблагодарил ведомство за «трезвую оценку происходящего».