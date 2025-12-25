Реклама

11:11, 25 декабря 2025Россия

С конфликтующим с «Ахматом» Дивничем связались сотрудники СК

Дивнич: Со мной вышли на связь из Следственного комитета
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Дела Артура / YouTube

С конфликтующим с «Ахматом» спортсменом Максимом Дивничем связались сотрудники Следственного комитета. Об этом он написал в Telegram.

Из публикации следует, что речь, вероятно, идет о летнем конфликте в бассейне в Луганске. Тогда Дивнич подрался с мужчиной — уроженцем Чечни.

Спортсмен рассказал, что уголовное дело о драке прекращено. Вместе с тем, Алихан Берсаев (второй участник потасовки) является фигурантом уголовного дела об оставлении воинской части, заявил Дивнич.

«Спасибо СК за трезвую оценку происходящего», — написал он.

Ранее в декабре бойцы «Ахмата» записали видео, в котором попросили силовиков дать оценку публичным высказываниям Максима Дивнича. Спортсмен ответил, что подобными заявлениями бойцы «унижают сами себя». Тем временем некоторые бойцы СВО заступились за Дивнича.

